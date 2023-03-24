Лотерея Налоговой службы. Что делать, если не дают чек

В приложении «Салык чек» стимулирующей лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» реализован модуль для жалоб.

Об этом 24.kg сообщили в Государственной налоговой службе.

Там можно оставить жалобу, если человеку не выдали чек. При этом нужно указать наименование субъекта предпринимательства, место расположения точки торговли или услуг и вопроса обращения. В случае выявления факта невыдачи кассового чека сотрудники территориальных налоговых органов осуществляют контрольные мероприятия, о результатах которых участник лотереи будет осведомлен.

«Отметим также, что по нормам налогового законодательства в случае выхода из строя контрольно-кассовых машин продавец обязан выписать бланк строгой отчетности (квитанцию), зарегистрированный в налоговом органе с указанием необходимых реквизитов. Данная квитанция является основанием для пробития чека посредством ККМ субъектом предпринимательства по исправлению кассовой машины. При этом необходимо отметить, что срок исправления ККМ не должно превышать три дня», — рассказали в ГНС.

Напомним, что Государственная налоговая служба возобновила стимулирующую лотерею «Требуй чек — выиграй приз!». Сканировать чеки можно с 23 марта 2023 года.

Ранее читатели 24.kg пожаловались, что во многих точках общественного питания в городе Оше не выдают чеки. При этом покупателям заявляют, что вышла из строя контрольно-кассовая машина. В ГНС при этом отметили, что на сегодня в южной столице зарегистрировано 4 тысячи 573 ККМ.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/261477/