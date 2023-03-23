Министром природных ресурсов, экологии и технадзора стал Мелис Тургунбаев

Министром природных ресурсов, экологии и технадзора стал Мелис Тургунбаев.

Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Указ подписал Садыр Жапаров.

Ранее Динара Кутманова освобождена от должности министра, а Мелис Тургунбаев стал и. о. главы ведомства.

Мелис Тургунбаев был председателем правления «Кыргызнефтегаза». С 2013 по 2017 год входил в состав совета директоров компании, до недавнего времени был его председателем. С 2006 по 2020 год работал в российской компании «Газпром». До прихода в газовую отрасль Тургунбаев был ведущим специалистом в Министерстве финансов.



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