Стала известна дата Кадыр туна. Вопросы и ответы о том, как провести Ночь предопределения

Кадыр тун в этом году выпадает на ночь с 17 на 18 апреля.

Об этом Kaktus.media сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

"Ночь с 26-е на 27-е сутки месяца Орозо принято считать Ночью предопределения. Но в Куране указано, что Кадыр тун наступает в одну из последних десяти ночей поста. Однако не упоминается точно, в какую именно из этих ночей. Некоторые ученые считали, что ночь с 26-го на 27-й день поста близка к Кадыр туну", - сказали редакции в ДУМК.

Кадыр тун - это кыргызское название, на русский язык переводится как Ночь предопределения, на арабском же это звучит как Ляйлятуль-кадр или Аль-кадр. Считается, что именно в Ночь предопределения к пророку Мухаммеду спустился ангел Джебраил и передал Коран.

Как отметили в ДУМК, точной даты Ночи предопределения в Священной книге нет. Известно, что это была одна из десяти последних ночей месяца Рамазан. Верующие проводят эти ночи в молитве, чтобы найти самую важную ночь священного месяца. В священных писаниях упоминаются числа 21, 23, 25, 27 и 29. Большинство ученых склоняются к тому, что это была ночь с 26-е на 27-е сутки поста.

Как найти Ночь предопределения и что делать в эту ночь? Редакция Kaktus.media подготовила подробный материал.

По каким признакам можно определить Кадыр тун?

В хадисах пророка Мухаммеда передается, что эта ночь - особенно умиротворенная, верующие в эту ночь ощущают такое спокойствие и благоговение, которые они не могут ощутить в другое время года. Считается, что в Кадыр тун даже деревья полностью пригибаются к земле, только увидеть это способен особенный человек с высоким духовным статусом.

Умеренная температура ночи (эта ночь по местным климатическим условиям будет ни холодной, ни жаркой).

Яркая луна.

Отсутствие звездопада.

Появление Луны, похожей на половину блюда.

Как встречать Кадыр тун?

Перед наступлением Кадыр туна желательно совершить полное омовение (гусль), а также избавить голову, душу и сердце от негативных помыслов.

Что нужно делать в Кадыр тун?

В эту ночь следует просить прощения за совершенные грехи, совершать покаяние и много молиться, потому что считается, что именно в эту ночь записывается все, что произойдет с человеком в течение года до следующей Ночи предопределения.

Что нельзя делать в Кадыр тун?

Нельзя пить спиртные напитки.

Нельзя сплетничать и заниматься пустой болтовней.

Нельзя спать в эту ночь.

Нельзя сквернословить, ругать кого-то. Говорить про кого-то что-то нехорошее в эту ночь недопустимо.

Нельзя смотреть фильмы и развлекательные передачи.

Где нужно проводить Кадыр тун?

Нельзя проводить эту ночь в развлекательных местах. Кадыр тун проводят дома или в мечети. Можно проводить ночь как в одиночестве, так и с джамаатом (общиной).



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