ГКНБ КР: Задержан бывший вице-мэр г.Бишкек, также являющийся экс-директором МП «Тазалык»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время «С.Р.А.» задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по сокращению коррупционных проявлений в отношении экс-директора МП «Тазалык» «С.Р.А.» возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты вверенного имущества, а также злоупотребления должностным положением.

Установлено, что «С.Р.А.» будучи директором МП «Тазалык» в 2017 - 2018 гг. в целях личного обогащения, вступив в предварительный преступный сговор с отдельными работниками предприятия, злоупотребляя должностным положением, необоснованно списал автозапчасти и ГСМ на нерабочую и разукомплектованную спец. технику (мусоровозы, самосвалы, грузовые транспортные средства). Фактически запчасти и ГСМ были проданы, а полученные денежные средства присвоены ими.

В рамках уголовного дела была проведена судебно-бухгалтерская экспертиза Судебно-экспертной службой при Министерстве юстиции КР, согласно заключению которой бюджету МП «Тазалык» при Мэрии г.Бишкек причинён ущерб на сумму более 5 млн. сомов.

Следует отметить, что в результате подобных действий, как следствие наступила катастрофическая нехватка спец.техники и ГСМ, что спровоцировало ненадлежащую работу соответствующих муниципальных служб, ответственных за уборку мусора. Горожане неоднократно жаловалось на большое скопление мусора и несвоевременный вывоз.

В настоящее время «С.Р.А.» задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других ответственных лиц, причастных к данной коррупционной схеме.