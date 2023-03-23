ГКНБ КР: Задержан бывший вице-мэр г.Бишкек, также являющийся экс-директором МП «Тазалык»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время «С.Р.А.» задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
ГКНБ КР в рамках проводимой работы по сокращению коррупционных проявлений в отношении экс-директора МП «Тазалык» «С.Р.А.» возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты вверенного имущества, а также злоупотребления должностным положением.
Установлено, что «С.Р.А.» будучи директором МП «Тазалык» в 2017 - 2018 гг. в целях личного обогащения, вступив в предварительный преступный сговор с отдельными работниками предприятия, злоупотребляя должностным положением, необоснованно списал автозапчасти и ГСМ на нерабочую и разукомплектованную спец. технику (мусоровозы, самосвалы, грузовые транспортные средства). Фактически запчасти и ГСМ были проданы, а полученные денежные средства присвоены ими.
В рамках уголовного дела была проведена судебно-бухгалтерская экспертиза Судебно-экспертной службой при Министерстве юстиции КР, согласно заключению которой бюджету МП «Тазалык» при Мэрии г.Бишкек причинён ущерб на сумму более 5 млн. сомов.
Следует отметить, что в результате подобных действий, как следствие наступила катастрофическая нехватка спец.техники и ГСМ, что спровоцировало ненадлежащую работу соответствующих муниципальных служб, ответственных за уборку мусора. Горожане неоднократно жаловалось на большое скопление мусора и несвоевременный вывоз.
В настоящее время «С.Р.А.» задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других ответственных лиц, причастных к данной коррупционной схеме.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!