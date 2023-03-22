Минтруда: В Кыргызстане ощущается дефицит рабочих рук

В Кыргызстане нет дефицита в рабочих местах, но есть дефицит рабочих рук.

Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время рабочего совещания для руководителей территориальных управлений и специалистов отделов занятости по усилению работы в сфере занятости, в городе Ош на фабрике «Кыргыз Текстиль ЛТД».

«Президент С.Жапаров уделяет особое внимание вопросам занятости. Министерство труда заключило договор с 99 профессиональными лицеями системы Министерства образования, из которых 71 лицей готовит специалистов по 125 рабочим профессиям.

Наше ведомство намерено активно заняться организационным набором рабочих на предприятия страны. Как показывает практика, в стране существует большой спрос на рабочие руки, но ощущается дефицит специалистов, готовых работать.

Мы с вами на фабрике, где в перспективе будут работать 2000 граждан, на данный момент производство может трудоустроить уже 1000 человек, однако из-за отсутствия рабочих рук потребность в кадрах составляет 530 мест, и таких примеров по стране много. При этом заработная плата на подобных предприятиях составляет от 25 до 60 тысяч сомов», - сказал министр.

На рабочем совещании обсуждались новые подходы, которые необходимо внедрить для содействия занятости населения на региональном уровне.

Так, директор профессионального лицея №113 г. Ош представил участникам совещания совместную работу с фабрикой «Кыргыз Текстиль ЛТД» по обучению швей на дуальной основе.

В мероприятии также приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, заместитель политического представителя президента КР в Ошской области Эрнис Толтоев, вице-мэр города Ош Нурбек Кадыров, сотрудники центрального аппарата и руководители районных управлений Минтруда и партнёры по развитию.

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