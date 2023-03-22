В РФ подготовили список западных товаров, замена которым есть в странах ЕАЭС

Например, члены союза могут импортозаместить автомобили, но не делают коробки передач и сиденья для них.
Эксперты Всероссийской академии внешней торговли при Министерстве экономического развития РФ подготовили список западных товаров, замена которым есть в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет РБК, ссылаясь на соответствующий документ.
Государства ЕАЭС — Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан — способны производить и продавать внутри союза и за его пределами товары, которые закупались ими ранее у других стран.
Эксперты определили перечень продукции, которую целесообразно было бы импортозаместить силами стран ЕАЭС. В общую выборку вошли товарные позиции, которые в объеме более 50 процентов, или на сумму более $100 миллионов, закупались за пределами ЕАЭС по итогам 2021 года. По их данным, страны союза обладают преимуществом в производстве 59 позиций на сумму $20,6 миллиарда, то есть восьмой части с точки зрения количества позиций.
Уточняется, что страны ЕАЭС способны производить восьмую часть товарных позиций, которые закупались в большом объеме в других государствах. Например, члены союза могут импортозаместить автомобили, но не делают коробки передач и сиденья для них.
В публикации отмечено, что больше всего в стоимостном выражении в ЕАЭС можно было бы производить устройства для труб, корпусов, котлов, резервуаров и аналогичных емкостей. Беларусь смогла бы производить конкурентоспособные аналоги некоторых легковых автомобилей, а Казахстан имеет потенциал по импортозамещению оксида алюминия, который используется в ряде отраслей промышленности.
Аналитики посчитали, что у стран ЕАЭС есть потенциал импортозамещения за счет своего производства. Кроме того, ЕАЭС может производить почти все бытовые товары, а по фармацевтике и тонкой химии может заменить половину западных аналогов. В целом сейчас баланс цены и качества сместился в сторону евразийских товаров.
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