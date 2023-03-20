ГКНБ КР: Задержан ответственный секретарь Орокского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области, причастный к незаконному оформлению и выделению земель

Бишкек, "Саясат.kg". Водворен в СИЗО ГКНБ КР ответственный секретарь Орокского айыл окмоту Сокулукского района А.А.М.

ГКНБ КР в ходе осуществления соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на демонтаж коррупционных проявлений со стороны должностных лиц местного самоуправления, 17 марта 2023 года задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР ответственный секретарь Орокского айыл окмоту Сокулукского района А.А.М.

Напомним, что 13 декабря 2022 года были проведены обысковые мероприятия по месту жительства ответственного секретаря Орокского айыл окмоту Сокулукского района А.А.М. в рамках возбужденного уголовного дела по ст.337 (злоупотребление должностным положением) и ст.379 (подделка документов) УК КР, по факту пресечения канала изготовления фиктивных решений о выделении земельных участков и доверенностей, по результатам которых обнаружены и изъяты материалы и изделия (печатная машинка, рулон старой обесцвеченной бумаги для печатной машинки, готовые решения о выделении земельных участков, бумаги формата А-4 с печатями Орокского айыл окмоту старого образца и Сокулукского управления архитектуры и градостроительство).

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других участников канала незаконного изготовления официальных документов.