ГКНБ КР: Задержан ответственный секретарь Орокского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области, причастный к незаконному оформлению и выделению земель

Бишкек, "Саясат.kg". Водворен в СИЗО ГКНБ КР ответственный секретарь Орокского айыл окмоту Сокулукского района А.А.М.
ГКНБ КР в ходе осуществления соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на демонтаж коррупционных проявлений со стороны должностных лиц местного самоуправления, 17 марта 2023 года задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР ответственный секретарь Орокского айыл окмоту Сокулукского района А.А.М.
Напомним, что 13 декабря 2022 года были проведены обысковые мероприятия по месту жительства ответственного секретаря Орокского айыл окмоту Сокулукского района А.А.М. в рамках возбужденного уголовного дела по ст.337 (злоупотребление должностным положением) и ст.379 (подделка документов) УК КР, по факту пресечения канала изготовления фиктивных решений о выделении земельных участков и доверенностей, по результатам которых обнаружены и изъяты материалы и изделия (печатная машинка, рулон старой обесцвеченной бумаги для печатной машинки, готовые решения о выделении земельных участков, бумаги формата А-4 с печатями Орокского айыл окмоту старого образца и Сокулукского управления архитектуры и градостроительство).
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других участников канала незаконного изготовления официальных документов.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!