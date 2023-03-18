ГКНБ КР: ГКНБ задержаны сотрудники ГТС, причастные «лже-транзиту» товаров 

Бишкек, "Саясат.kg". Так, отдельные компании пользуясь покровительством должностных лиц ГТС оформляли транзит товаров из Китая через Кыргызстан в Республику Узбекистан.
ГКНБ раскрыта коррупционная схема контрабанды товаров народного потребления из КНР при участии группы должностных лиц ГТС, которые в сговоре с частными компаниями, обладая контрольными функциями и властными полномочиями, в целях незаконного получения материальных и иных благ, на систематической основе организовали устойчивый канал незаконного ввоза товаров, посредством т.н. «лже-транзита».
Так, отдельные компании пользуясь покровительством должностных лиц ГТС оформляли транзит товаров из Китая через Кыргызстан в Республику Узбекистан. Однако, товар без таможенной очистки разгружался на территории Кыргызской Республики, а в Республику Узбекистан заезжали уже пустые фуры опломбированные поддельными ГТД и средствами таможенной идентификации.
По данному уголовному делу, 16 и 17 марта этого года были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ 6 должностных лиц ГТС и 3 представителя частных компаний. По предварительным данным, ущерб по этому делу может составить около 1 миллиарда сомов. Необходимо отметить, что среди задержанных сотрудников ГТС и представителей частных компаний имеются родственники высокопоставленных лиц.
По данному факту, в последние дни, в социальных мессенджерах страны стала распространяться недостоверная информация якобы «о противостоянии Генеральной прокуратуры КР и ГКНБ КР». В связи с этим ГКНБ информирует общественность, что какого-либо противостояния с Генеральной прокуратурой нет, и не может быть. Все следственные действия санкционированы и проводятся под процессуальным контролем Генеральной прокуратуры КР.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению всех лиц причастных к данной коррупционной схеме, установлению точного размера ущерба.
Расследование данного уголовного дела проводится под личным контролем Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Ташиева К.К.
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