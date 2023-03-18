На Иссык-Куле четверо мужчин до смерти избили строителя из-за неприязни

В Иссык-Кульской области четверо мужчин до смерти избили строителя из-за неприязненных отношений.

Об этом сообщили в УВД региона.

Так, 14 марта в милицию поступило сообщение о том, что в западной части возле села Орнок, в 25 метрах от автодороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Каракол обнаружен труп неизвестного мужчины.

Данный факт зарегистрировали по статье 122 «Убийство». Далее удалось установить личность убитого, им оказался 37-летний бишкекчанин Ч.Н., временно работающий на стройке в селе Тамчы Иссык-Кульского района.

Милиции удалось выйти на след подозреваемых – жителей села Сары-Камыш Иссык-Кульского района – 27-летнего И.Б., 28-летнего К.Ж., 24-летнего Ж.А. и 28-летнего К.К., которые на предварительном допросе признали свою вину в совершенном преступлении.

«По словам подозреваемых между убитым и И.Б. сложились личные неприязненные отношения. В результате чего, 13-марта И.Б. со своими друзьями вызвали потерпевшего со стройки, а после на автомашине вывезли его в село Орнок, где забили до смерти», - говорится в сообщении УВД.

Кабар