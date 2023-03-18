ГКНБ КР: Выявлена группа лиц, занимающиеся подпольным производством и дальнейшей реализацией поддельных ветеринарных препаратов

Бишкек, "Саясат.kg". Упомянутое производство осуществлялось без соблюдения технических норм и условий

ГКНБ КР установлена группа лиц на протяжении длительного времени осуществляющая незаконное изготовление и реализацию незарегистрированных и несертифицированных в установленном порядке на территории республики ветеринарных лекарственных средств, предназначенных для дегельминтизации крупного, мелкого рогатого скотов и лошадей (противопаразитное лечение).

Упомянутое производство осуществлялось без соблюдения технических норм и условий, путем добавления красителей и ароматизаторов, которые в последующем реализовывались через ветеринарные аптечные пункты без предоставления сертификатов соответствия и иных разрешительных документов.

Согласно проведенным Департаментом по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики исследованиям данные препараты не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам, микробиологической и химико-токсикологической безопасности и признаны некачественными, использование которых может привести к массовому падежу скота и негативно отразится на эпизоотической ситуации в республике.

В рамках уголовного дела проведены необходимые оперативно-следственные мероприятия по результатам которых выявлены подпольные цеха по производству ветеринарных препаратов, складские помещения и ветеринарные аптеки, где изъято более 300 коробок некачественных ветеринарных препаратов, а также большое количество сырья и расходных материалов для их изготовления.

В настоящее время следствием устанавливается рыночная стоимость препаратов, а также сумма ущерба причиненная государству в результате противоправной деятельности данных лиц и круг виновных лиц, действиям которых по в ходе следствия будет дана юридическая оценка.