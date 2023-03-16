ГКНБ КР: По факту злоупотребления должностным положением (халатное бездействие) возбуждено уголовное дело на сотрудников ОВД г.Нарын

Бишкек, "Саясат.kg". Сотрудники ОВД действительно не оказали соответствующей реакции на доводы заявителя.

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением со стороны сотрудников ОВД г.Нарын т.е. по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР.

14 марта 2023 года в адрес УГКНБ КР по Нарынской области с заявлением обратилась гражданка Кыргызской Республики З.Конукеева о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 9 марта 2023 года в одном из увеселительных заведений г.Нарын без каких либо-причин стали оскорблять, материть ее не цензурной бранью, после пытались ударить бутылкой, тем самым причинить вред здоровью. На что, З.Конукеева позвонила в службу 102, однако прибывший наряд сотрудников милиции, не предприняв каких-либо законных мер, халатно бездействуя уехали с места события.

По полученным видеоматериалам от камер наблюдения записи свидетельствуют о том, что сотрудники ОВД действительно не оказали соответствующей реакции на доводы заявителя, более того позволили лицам около криминальной среды издеваться и рукоприкладничать в свой адрес, тем самым нарушили ее конституционные права.

Необходимо отметить, что аналогические события происходили в органах внутренних дел (ОВД Кочкорского района Нарынской области и ОВД Сузакского района Жалал-Абадской области). Данные обстоятельства, показывают о неблагоприятной ситуации, складывающейся в территориальных подразделениях органов внутренних дел, что негативно отражается на проводимую политику государства.

