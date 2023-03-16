Минимальная зарплата налоговиков — 30 тысяч сомов. Депутат считает, что это мало

Он поинтересовался, сколько получают инспекторы ГНС в месяц.

Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков на заседании парламента предложил повысить зарплату сотрудникам налоговых органов.

Он поинтересовался, сколько получают инспекторы ГНС в месяц.

«Самая низкая зарплата составляет 30 тысяч сомов», — ответил председатель Налоговой службы Алтынбек Абдувапов.

Нуржигит Кадырбеков сказал, что ведомство должно проследить за тем, чтобы инспекторы не занимались коррупционной деятельностью, и предложил повысить им оплату труда.

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