В Душанбе прошла встреча кыргызской и таджикской групп по делимитации границы

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.
С 10 по 16 марта 2023 года в Душанбе состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По итогам встречи подписан соответствующий протокол.
«Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания. Очередная состоится на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении.
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