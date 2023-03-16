В Душанбе прошла встреча кыргызской и таджикской групп по делимитации границы

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.



С 10 по 16 марта 2023 года в Душанбе состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

«Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания. Очередная состоится на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении.



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