Видео - "Подряд похоронила своих детей". История одной заключенной женской колонии

Марьям в первый раз попала в тюрьму в 1996 году за похищение девочки.

Марьям (имя изменено) осуждена за кражу телефонов. Это пятая ее судимость. В первый раз Марьям попала в женскую колонию, когда ей было 26 лет. Женщина поделилась своей историей с редакцией Kaktus.media.

Первая судимость

Марьям в первый раз попала в тюрьму в 1996 году за похищение девочки.

"Я подряд похоронила своих детей. Моей дочери было 1,5 годика, когда она умерла. После этого начала совершать преступления. Обманным путем увела ребенка. Тогда мне дали четыре года колонии-поселения. Но я употребляла алкоголь и пропустила срок отметки. В связи с этим мне изменили наказание", - вспоминает подсудимая.

Затем женщина попадала в тюрьму за мошенничество, подделку золота и за нарушение режима.

"Попала по глупости"

Сейчас у осужденной пятая судимость - по статье "Кража". Она утверждает, что в этот раз попала в тюрьму по глупости.

"В этот раз я попала по глупости. Я одолжила знакомой деньги, а она вернула мне телефонами. Эти аппараты оказались крадеными, знакомая с пакетом украла у женщины с малолетней дочерью", - рассказала Марьям.

"Осталась без крыльев"

Пока заключенная была в тюрьме, скончались ее родители и старший брат.

"Как говорят у мусульман, я лишилась крыльев. Есть квартира, есть куда идти после того, как отпустят, но все равно не то. Я хочу домой, осознала свои преступления. 27 лет жизни у меня прошли тут", - сказала она.

Раскаяние

Марьям раскаивается в содеянном и винит себя в смерти родителей.

"Я прошу прощения у Всевышнего и пострадавших от меня. Я бы не стала преступницей, если бы мой муж не умер. У меня была бы семья, как у других", - заключила Марьям.



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