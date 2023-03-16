Садыр Жапаров рекомендовал госкомпаниям закупаться у отечественных производителей

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об установлении изъятия из национального режима товаров в определенных отраслях экономики республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Согласно документу, кабинету министров поручено "установить изъятие в отношении товаров отечественного производства, закупаемых для государственных нужд", говорится в сообщении.

Кроме этого, государственным и муниципальным предприятиям, акционерным обществам, в которых государственная доля в уставном капитале составляет 50 и более процентов, рекомендовано закупать товары в приоритетном порядке у отечественных производителей промышленной продукции.



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