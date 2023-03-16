Видео - ГКНБ КР: Задержан главный врач Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения

Бишкек, "Саясат.kg". Аудиторской проверкой установлен ущерб государству в особо крупном размере и превышает 40 млн сомов.

ГКНБ КР в ходе работы по сокращению системной коррупции и устойчивых коррупционных механизмов возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения «М.Т.И.».

В рамках данного уголовного дела выявлены организованные «М.Т.И.» различные коррупционные схемы (регулярные поборы, откаты при проведении тендеров, гос.закупки по завышенным ценам у аффилированных поставщиков, фиктивное списание лекарств), которые в первую очередь несут ущерб социально уязвимым слоям населения, ограничивая их права и лишая возможности получить льготные лекарства и квалифицированную медицинскую помощь.

Так, в результате проведенных специальных следственных действий зафиксировано более 20 фактов поборов денежных средств у медперсонала НГ МЗ КР. Так, «М.Т.И.», не являясь практикующим врачом, в корыстных целях создал невыносимые условия для заведующих отделениями и врачей, незаконно вынуждая их на систематической основе получать у пациентов и передавать ему денежные средства, а также практиковались разовые поборы.

Другим аспектом его деятельности в части получения незаконных доходов и личного обогащения являлись государственные закупки. В частности, аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности показала наличие фактов закупки по завышенной стоимости отдельных медицинских изделий и списания дорогостоящих лекарственных препаратов.

Например, в октябре 2022 года по результатам проведенного тендера на поставку иммуномодулирующих медицинских препаратов (низкодозный и высокодозный интерферон, окрелизумаб и ритуксимаб) победившей компанией произведена поставка по завышенной стоимости, в результате чего бюджету нанесен ущерб в размере 36 млн. 205 тыс. 791 сомов.

Кроме того, в мае 2022 года НГ МЗ КР в целях закупки лекарственных препаратов: милдронат, пропофол и магния сульфат, а также медицинских перчаток на сумму 25 млн. 510 тыс. 700 сомов, «М.Т.И.» в нарушение установленного порядка, без мониторинга рынка и согласования цен с Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР, применен метод закупки из одного источника путем незаконного заключения контрактов с аффилированными компаниями без публикации объявления о закупке. Тем самым бюджету нанесен ущерб на сумму 11 млн. 723 тысяч сомов.

Справочно: рыночная розничная стоимость упаковки нестерильных медицинских перчаток не превышает 500 сомов, тогда как НГ МЗ КР они были закуплены по 1200 сомов за упаковку, на сумму 5 млн. 356 тысяч сом),

НГ МЗ КР является самым крупным медицинским учреждением на территории КР, с ежегодным бюджетом более 700 млн. Сомов, без учета донорских и грантовых средств. Из которых 370 млн. сомов расходуются на закупку лекарственных препаратов и мед.изделий (лекарств, протезов, рентген/узи аппаратов), а также на текущие нужды.

Таким образом, аудиторской проверкой установлен ущерб государству в особо крупном размере и превышает 40 млн сомов.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других коррупционных фактов, а также причастных должностных и иных лиц к вышеуказанным схемам.