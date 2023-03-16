В Бишкеке задержали мужчину, почти семь лет скрывавшегося от правосудия

Почти семь лет ему удавалось скрываться от правосудия.
В Бишкеке оперативники ОВД Каракола при содействии сотрудников Главного управления информационных технологий МВД задержали 45-летнего подозреваемого в преступлении. Почти семь лет ему удавалось скрываться от правосудия. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
По ее данным, А.С., уроженец села Советского, был объявлен в розыск Каракольским городским судом в 2016-м за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 246 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) УК КР в старой редакции. Задержанный водворен в ИВС ОВД Каракола.
Отмечается, что в рамках операции «Розыск» милиционеры также задержали 39-летнего уроженца села Теплоключенка, которого с апреля прошлого года разыскивали за кражу, совершенную им в Караколе.
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