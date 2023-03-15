ГКНБ: Задержан основатель программы электронного дневника, внедренный в систему Министерства образования 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех причастных должностных лиц.
В рамках проводимой ГКНБ КР работы по искоренению коррупционных проявлений, созданных в ходе внедрения цифровизации в среднеобразовательные учреждения и их аффилированных частных компаний, 13 марта 2023 года задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР, основатель программы по отслеживанию успеваемости учеников «Б.С.А.», по фактам укрытия налоговых выплат в особо крупном размере и мошенничества.
Установлено, что генеральный директор и основатель данного программного обеспечения, в целях материального обогащения, войдя в сговор с должностными лицами используя двойную бухгалтерию уклонялись от уплаты налогов, предоставляя фиктивные сведения о полученных доходах, в связи с чем, в бюджет государства не поступили налоговые выплаты (НДС, НСП) в размере более 19 млн сомов в год, а также войдя в доверие и обещая дивиденды от прибыли совместного бизнеса мошенническим путем завладели денежными средствами соучредителей.
В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех причастных должностных лиц.
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