Массовые аресты. Улукбека Маматаева срочно прооперировали, он в больнице

Еще один обвиняемый в попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти, член комитета по защите Кемпир-Абада Улукбек Маматаев перенес операцию.

Об этом сообщили его родственники.

По словам адвоката подследственного Асель Аргымбаевой, ее подзащитного госпитализировали из бишкекского СИЗО-1 сегодня ночью. У него случился приступ.

Уточняется, что Улукбек Маматаев был прооперирован. Сейчас он без сознания. Поскольку меру пресечения ему не меняли, после выписки из больницы он будет этапирован в следственный изолятор.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/260887/