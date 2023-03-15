ГКНБ КР: Об отречении членов РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". Указанная лицо ранее был вовлечен в экстремистскую деятельность РЭО «Хизбут-Тахрир»...

УГКНБ КР по Нарынской области в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским организациям в КР продолжается работа по отречению членов РЭО «Хизбут-Тахрир».

По результатам проведенных профилактических мероприятий публично отречен от экстремистской идеологии гражданин КР: Ж.С. 18.05.1994 г.р., уроженец и житель с.Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области.

Указанная лицо ранее был вовлечен в экстремистскую деятельность РЭО «Хизбут-Тахрир» и активно пропагандировал экстремистскую идеологию.

Вышеуказанный гражданин признал ошибочность выбранного им религиозного направления и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭО «Хизбут-Тахрир», а также заявлением о недопустимости функционирования данной организации на территории КР.

В настоящее время УГКНБ КР по Нарынской области продолжается работа по выявлению и пресечению преступной деятельности РЭО «Хизбут-Тахрир», а также проведению профилактических мероприятий по недопущению вовлечения новых адептов в ряды запрещенной религиозной экстремистской организации.