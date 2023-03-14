Марлен Маматалиев ответил, участвовал ли он в драке вместе с Жаныбеком Абировым

Депутат Марлен Маматалиев прокомментировал информацию о том, что он якобы участвовал в драке вместе с Жаныбеком Абировым.

В эфире программы "Вечер трудного дня" он заявил, что не участвовал в драке.

"Меня тоже туда приписали. Меня там не было, хочу официально заявить. Просто один из парней похож на меня. В этот день в этом заведении меня не было.

Случай получил большой общественный резонанс ввиду того, что это был депутат. Но я считаю, кто бы ни был - депутат, госслужащий, обычный гражданин или президент - все должны подчиняться закону. Те события, которые произошли, осуждаются, я их тоже осуждаю.

Я не знаю, что происходило внутри, до момента драки, кто поспособствовал нервному срыву. Я довольно хорошо его [Абирова] знаю, он сдержанный человек, не стал бы сразу драться. Мне не удалось с ним созвониться, но я считаю, что мы не должны допускать такие вещи. Депутаты должны быть примером для всех. Мы сами пишем законы и должны быть во главе этих законов", - отметил Маматалиев.

Он напомнил, что при возбуждении уголовного дела на депутата Генеральная прокуратура должна внести в парламент представление на лишение его неприкосновенности, в случае если пострадавшая сторона не напишет встречное заявление.



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