"Хотел приумножить накопления". Бишкекчанин стал жертвой мошенника и лишился $56 тысяч

Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.
Бишкекчанин поверил мошеннику, который пообещал увеличить его накопления, и отдал ему $56 тыс. В итоге ему не вернули ни сами накопления, ни обещанные высокие проценты. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.
24 февраля в УВД Ленинского района столицы обратился Ч. А. Он рассказал, что малознакомый мужчина по имени Ж. вошел к нему в доверие и забрал крупную сумму - $56 тыс., пообещав увеличить накопления. После чего Ж. скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.
Милиционеры возбудили уголовное дело по ст. 209 "Мошенничество" УК КР и задержали подозреваемого - Т. Ж., 1998 года рождения.
Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинский районный суд столицы постановил арестовать его с содержанием в СИЗО-1 на два месяца.
Расследование продолжается.
URL: https://kaktus.media/477179
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!