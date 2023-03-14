"Хотел приумножить накопления". Бишкекчанин стал жертвой мошенника и лишился $56 тысяч

Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

Бишкекчанин поверил мошеннику, который пообещал увеличить его накопления, и отдал ему $56 тыс. В итоге ему не вернули ни сами накопления, ни обещанные высокие проценты. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

24 февраля в УВД Ленинского района столицы обратился Ч. А. Он рассказал, что малознакомый мужчина по имени Ж. вошел к нему в доверие и забрал крупную сумму - $56 тыс., пообещав увеличить накопления. После чего Ж. скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Милиционеры возбудили уголовное дело по ст. 209 "Мошенничество" УК КР и задержали подозреваемого - Т. Ж., 1998 года рождения.



Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинский районный суд столицы постановил арестовать его с содержанием в СИЗО-1 на два месяца.

Расследование продолжается.



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