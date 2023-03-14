Задержан мошенник, обманувший жительницу Чолпон-Аты на 100 тысяч сомов

В Иссык-Кульской области задержан подозреваемый в мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

«С заявлением в милицию обратилась 54-летняя жительница Чолпон-Аты. Она сообщила, что некий 33-летний Ж.Т. взял у нее 100 тысяч сомов, пообещав при этом, что возвратит после реализации угля 150 тысяч сомов. Но, получив деньги, злоумышленник скрылся. По факту мошенничества возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.



Подозреваемого объявили в розыск. На днях оперативникам удалось найти его и задержать. Выяснилось, что задержанный прежде уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Решением Иссык-Кульского районного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.



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