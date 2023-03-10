Д. Сулейманова: Если бы не врачи Онкоцентра, умерла бы десять лет назад

Врачи ставили разные диагнозы – бронхит, бронхиальная астма.

"Если бы не хирурги Национального центра онкологии и гематологии – заведующий отделением торакальной онкохирургии Мукаш Бейшембаев, заведующий отделением опухолей головы и шеи Кубанычбек Джунушалиев и замечательный врач Петр Лопатин, то я бы умерла еще десять лет назад", - сказала vb.kg бывшая пациентка известных в Кыргызстане хирургов-онкологов Джумагуль Сулейманова, которая совершенно неожиданно появилась в редакции.

По ее словам, она только что прошла профилактическое обследование в центре и ей сказали, что при таких отличных анализах она еще сто лет проживет. "Вот на радостях решила заглянуть к вам, чтобы вы рассказали о невероятной истории моего чудесного спасения, об этих замечательных докторах", - пояснила жизнерадостная женщина.

Как рассказала Джумагуль, она двадцать лет не могла нормально дышать. Врачи ставили разные диагнозы – бронхит, бронхиальная астма. Назначали лечение, но одышка нарастала, организм из-за постоянной гипоксии слабел, не было сил не только на то, чтобы работать, а даже пройти несколько метров. Потом и это расстояние сократилось до двух-двух с половиной метров, и только по комнате. Карабалтинские медики, видя, что состояние больной ухудшается, дали направление в Национальный госпиталь. Там Джумагуль обследовали и срочно перенаправили в Национальный центр онкологии и гематологии.

"У больной была огромная опухоль трахеи, которая перекрыла просвет трахеи. И только благодаря тому, что она двигалась при вдохе и выдохе, женщина еще могла дышать, - сказал vb.kg заведующий отделением торакальной онкохирургии Онкоцентра, профессор Мукаш Бейшембаев. – Опухоль была доброкачественной, но тоже представляла большую опасность для жизни пациентки, которая могла умереть от дыхательной недостаточности".

По словам профессора, на фоне постоянной гипоксии у женщины было много сопутствующих изменений, которые врачи устранили перед операцией. Из-за большого объема опухоли на консилиуме решили вскрыть трахею и удалить образование. Удаление опухоли такого размера с помощью бронхоскопа было в данном случае более рискованной операцией. Образование могло сорваться и закупорить легкое и дать кровотечение.

"Но самое главное, что у больных с нарушенным дыханием, то есть с проходимостью трахеи проведение бронхоскопа в трахею само по себе сопровождается серьезными осложнениями, вплоть до остановки сердца и асфиксии, - пояснил профессор Бейшембаев. – Поэтому мы вскрыли трахею и из маленького доступа за считанные минуты убрали гигантшу. В этом особенность и сложность операции. Ее надо выполнить как можно быстрее, потому что больные с опухолью трахеи не могут дольше нескольких минут лежать на спине, они могут задохнуться. У нас ушло на удаление не более трех минут".

"Первую неделю я не могла поверить, что могу свободно дышать. Боялась, что мои мучения могут повториться", - рассказывает Джумагуль.

Мукаш Итикулович со смехом признался, что он не сразу узнал в активной, общительной женщине свою давнюю пациентку. Но вот особые случаи спасения больных профессор помнит. С подобным случаем в своей многолетней практике он уже встречался незадолго до того, как к нему привезли Джумагуль.

"У меня был пациент, который тоже жил с диагнозом – бронхиальная астма десять лет. Врачи советовали ему переехать из Бишкека, где в воздухе много пыли, вредных веществ. Он переехал в Орловку поближе к горам. Но эффекта не было ни от лекарств, ни от смены места жительства, наоборот, состояние ухудшалось. Его спасла чистая случайность, кто-то из врачей, заподозрив неладное, сделал рентген шейного отдела, и тогда выяснилось, что страдал мужчина не из-за астмы, а тоже из-за большой опухоли трахеи. Я хорошо запомнил один момент, скорее, даже фразу, сказанную пациентом после операции. Он схватил мою руку – а таким пациентам делают операцию под местным наркозом – и сказал: "Доктор, подождите, я пьянею от воздуха". Он очень боялся, что болезнь может вернуться. Страх дыхательной недостаточности еще долго сопровождает таких больных".

Опухоли, как рассказал профессор Бейшембаев, могут перерастать в злокачественные, есть разные их разновидности. Такие опухоли, как у Джумагуль, у этого мужчины растут медленно и вероятность их перерождения в злокачественное образование есть, но низкая. Эти больные чаще умирают от дыхательной недостаточности. В год, по словам Мукаша Итикуловича, они оперируют нескольких таких больных, если их успевают привезти к ним.

Джумагуль успели привезти, можно сказать, в последние месяцы, а, возможно, даже недели ее жизни. Рентген-исследование местные медики ей делали, но только грудной стенки, а трахею не захватывали. "В последний год дыхание у меня было очень громким, каким-то кричащим. Хотя это и дыханием трудно было назвать. Я в последние дни от бессилия с кресла подняться уже не могла", - говорит женщина.

"С тех пор прошло десять лет, как я нормально дышу и уже перестала бояться, что тот двадцатилетний кошмар повторится. Сколько буду жить, буду благодарить своих спасителей - докторов медицинских наук Мукаша Бейшембаева, Кубанычбека Джунушалиева и своего лечащего врача Петра Лопатина", - сказала vb.kg Джумагуль.

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