ГКНБ КР: Выявлена контрабанда 7 тонн селитры

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Управлением ГКНБ КР по Баткенской области и Баткенским ПОГО ПС ГКНБ КР, в рамках проводимых мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью, 8 марта задержан автомобиль марки «Мерседес-Бенц» под управлением гражданина КР Ж.А.У.

При осмотре, внутри автомашины обнаружен контрабандный груз в виде минеральных удобрений производства РУз, без груз сопроводительных документов.

По результатам работы, противоправная деятельность вышеуказанного гражданина задокументирована, автомобиль и груз водворены на стоянку, под ответственное хранение.

По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.