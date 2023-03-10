ГКНБ КР: Выявлена контрабанда 7 тонн селитры 

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Управлением ГКНБ КР по Баткенской области и Баткенским ПОГО ПС ГКНБ КР, в рамках проводимых мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью, 8 марта задержан автомобиль марки «Мерседес-Бенц» под управлением гражданина КР Ж.А.У.
При осмотре, внутри автомашины обнаружен контрабандный груз в виде минеральных удобрений производства РУз, без груз сопроводительных документов.
По результатам работы, противоправная деятельность вышеуказанного гражданина задокументирована, автомобиль и груз водворены на стоянку, под ответственное хранение.
По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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