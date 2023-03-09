ГКНБ КР: По факту вымогательства взятки задержан старший следователь СС ОВД г.Токмок Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". Задержан старший следователь Следственной службы ОВД г.Токмок старший лейтенант милиции «Б.Б.К.»
ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в правоохранительных органах, 7 марта с.г. совместно со Службой внутренних расследований МВД КР при получении денежных средств в сумме 50 тыс. сом. задержан старший следователь Следственной службы ОВД г.Токмок старший лейтенант милиции «Б.Б.К.»
ГКНБ установлено, что следователь «Б.Б.К.» неоднократно под угрозой привлечения к уголовной ответственности занимался вымогательством денежных средств у граждан.
В рамках уголовного дела «Б.Б.К» в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий.
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