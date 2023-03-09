ГКНБ КР: За систематические поборы у пациентов задержан заместитель директора санатория «Джалал-Абад» Федерации профсоюзов Кыргызстана

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в результате оперативно-розыскных мероприятий по возбужденному уголовному делу по ст.208 ч.2 п.4 (Вымогательство) УК КР, с поличным при получении денежных средств у пациентов санатория «Джалал-Абад» задержан заместитель директора по лечебной части данного учреждения «А.М.С.».

Установлено, что «А.М.С.» систематически занимался вымогательством денежных средств у лечащихся, за включение в санаторную книжку дополнительных лечебных процедур, которые фактически предоставляются на бесплатной основе и входят в обязательный прейскурант медицинских процедур санатория.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.