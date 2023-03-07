ГКНБ КР: Пресечена коррупционная схема по незаконному выводу муниципальных земель

Бишкек, "Саясат.kg". 6 марта 2023 года указанные лица задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках работы по сокращению уровня коррупции и искоренения возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ «Бишкекглавархитектура», ДУМИ мэрии г.Бишкек и управления архитектуры по Аламединскому району, организовавших коррупционный механизм по выводу из муниципальной собственности и присвоению земель путем злоупотребления должностным положением и подделки документов.

В рамках уголовного дела установлено, что заместитель начальника одного из территориальных управлений по градостроительству и архитектуры К.Б.К. и специалист А.Н.М. МП «Бишкекглавархитектура» в корыстных целях оформляли на подставных лиц наиболее ценные муниципальные земельные участки на центральных улицах г.Бишкек. Тем самым, фактически захватывая муниципальную собственность.

6 марта 2023 года указанные лица задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех соучастников коррупционной схемы и выявлению аналогичных фактов.

Следует отметить, что в результате подобных незаконных действий отдельных сотрудников органов градостроительства и архитектуры наносится не только материальный ущерб, но и нарушается эстетический облик столицы, так как нарушается архитектурный ансамбль зданий.