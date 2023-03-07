ГКНБ КР: По факту злоупотребления должностным положением задержан ряд должностных лиц Сузакского района Джалал-Абадской области

Бишкек, "Саясат.kg". Изъяты более 500 документов на земельные участки на территории Сузакского района с признаками подделки.

Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР задержаны специалист Сузакского районного управления архитектуры и градостроительства «А.Н.Т.», специалист по земельному вопросу Сузакского айыл окмоту «О.С.», специалист Сузакского районного филиала ГУ «Кадастр» «И.К.» и бывший заместитель главы Сузакского айыл окмоту «Х.У.Р.», а также гражданин КР «К.О.С.», выступавший посредником при заключении незаконных сделок.

Установлено, что задержанные лица, путем использования поддельных документов, незаконно реализовывали земельные участки под Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в землях Фонда перераспределения сельхозугодий (ФПС), которые предназначались исключительно для сельхозпроизводства.

В ходе проведенного обыска по месту жительства и работы вышеуказанных должностных лиц и граждан обнаружены и изъяты более 500 документов на земельные участки на территории Сузакского района с признаками подделки.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия направленные на установление всех деталей совершенного преступления, а также возможной причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.

В этой связи, Главное управление ГКНБ по Джалал-Абадской области просит жителей Сузакского района обращаться в дежурную службу Главного управления по области по фактам махинаций с земельными участками, в том числе с участием должностных лиц государственных органов по номерам (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61.

Вместе с тем, Главное управление по Джалал-Абадской области доводит до жителей Сузакского района о том, что постановления о выделении земельных участков под ИЖС числящихся на балансе ФПС и пастбищ незаконны.

В связи с чем, убедительно призываем граждан КР – жителей Сузакского района Джалал-Абадской области заранее явиться в областное Управление ГКНБ с имеющимися на руках документами и оказать содействие следствию по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к данной коррупционной схеме.