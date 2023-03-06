В ЖК нашли грубые ошибки в проекте международного договора, присланного кабмином

Документ должен быть ратифицирован на ближайшем заседании Жогорку Кенеша.



Тексты инвестиционного договора, подписанного между кабмином Кыргызстана и правительством Индии, написанные на кыргызском и английском языках, значительно разнятся. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил депутат Нуржигит Кадырбеков.

Документ должен быть ратифицирован на ближайшем заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп уточнил, что статью 13 инвестиционного договора в двух вариантах документа перевели по-разному.

«На кыргызском написано, что если инвестиции будут связаны с отмыванием денег, укрывательством и другими незаконными схемами, то инвестор может подать в суд. А на английском и русском написано, что инвестор не может подать в суд. В договоре поясняется, что тексты на всех трех языках имеют одинаковую юридическую силу. Если будут судебные разбирательства, то, текст на каком языке будет иметь силу, непонятно. Ну конечно, английский как международный и второй государственный в Индии. Получается, если даже обманули инвестора, то он на все должен закрывать глаза. Обещают, что исправят эти ошибки ко второму чтению, но мы-то знаем, что никто ничего не будет править», — сказал Нуржигит Кадырбеков.

Комитет вернул чиновникам соглашение на доработку.



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