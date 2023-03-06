В ЖК нашли грубые ошибки в проекте международного договора, присланного кабмином

Документ должен быть ратифицирован на ближайшем заседании Жогорку Кенеша.
Тексты инвестиционного договора, подписанного между кабмином Кыргызстана и правительством Индии, написанные на кыргызском и английском языках, значительно разнятся. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил депутат Нуржигит Кадырбеков.
Документ должен быть ратифицирован на ближайшем заседании Жогорку Кенеша.
Нардеп уточнил, что статью 13 инвестиционного договора в двух вариантах документа перевели по-разному.
«На кыргызском написано, что если инвестиции будут связаны с отмыванием денег, укрывательством и другими незаконными схемами, то инвестор может подать в суд. А на английском и русском написано, что инвестор не может подать в суд. В договоре поясняется, что тексты на всех трех языках имеют одинаковую юридическую силу. Если будут судебные разбирательства, то, текст на каком языке будет иметь силу, непонятно. Ну конечно, английский как международный и второй государственный в Индии. Получается, если даже обманули инвестора, то он на все должен закрывать глаза. Обещают, что исправят эти ошибки ко второму чтению, но мы-то знаем, что никто ничего не будет править», — сказал Нуржигит Кадырбеков.
Комитет вернул чиновникам соглашение на доработку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260097/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!