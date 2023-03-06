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ГКНБ КР: О пресечении деятельности подпольных цехов по производству алкогольной продукции 

Бишкек, "Саясат.kg". Предварительная рыночная стоимость изъятой контрафактной продукции и акцизных марок составляет около 3 млн. сомов. 

3 марта 2023 года ГКНБ КР совместно с Государственным агентством по контролю за производством алкогольной продукции при Кабинете Министров КР (Госалкоагентство) на территории Кыргызской Республики выявлена и пресечена деятельность подпольных цехов по производству контрафактной алкогольной продукции. 

По результатам проведённых обысков по адресам в г.Бишкек и Чуйской области, а также при проверке торговых точек ТРК «Берекет» (Ошский рынок) выявлено более  12 тыс. единиц алкогольной продукции с сомнительными акцизными марками (в т.ч. и без акцизных марок). Обнаружены более пачек 4 тысяч акцизных марок сомнительного производства, станки для производства контрафактной алкогольной продукции, приспособления, этикетки, крышки, бутылки и другие составляющие необходимые для производства контрафактной алкогольной продукции.

Предварительная рыночная стоимость изъятой контрафактной продукции и акцизных марок составляет около 3 млн. сомов. 

ГКНБ КР отмечает, что продукция подпольных цехов не соответствует установленным нормам производства и стандартам качества (не имеют лицензии на производство алкогольной продукции, сертифицированного оборудования). При производстве кустарным способом не соблюдаются соответствующие технологии производства и розлива, используя при этом сырье сомнительного качества. Все указанные обстоятельства в последующем наносят значительный вред здоровью населения.

Подпольное производство алкогольной продукции наносит существенный ущерб бюджету республики в виде уклонения от уплаты соответствующих налоговых платежей, в том числе акцизного налога, что подрывает государственную политику в сфере производства алкогольной продукции.

           

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