Ребенку пришлось ампутировать руку. Минздрав проводит расследование  

Журналистка Баяна Кулова на своей странице в Facebook написала о случае, когда ребенок потерял руку.
Она указала, что в Токтогуле медики вовремя не оказали помощь маленькому пациенту, держали его, а затем повезли в Бишкек. Когда ребенка доставили в Национальный центр охраны материнства и детства, то там руку пришлось ампутировать.
Кулова также отметила, что уголовное дело по данному случаю возбуждено не было, врачи написали заявление об увольнении и уехали.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что по данному случаю была создана комиссия для проведения служебного расследования. По итогам пообещали дополнительную информацию. По данным пресс-службы ведомства, вопрос находится на контроле у министра здравоохранения Гулнары Баатыровой.
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