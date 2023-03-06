Ребенку пришлось ампутировать руку. Минздрав проводит расследование

Журналистка Баяна Кулова на своей странице в Facebook написала о случае, когда ребенок потерял руку.

Она указала, что в Токтогуле медики вовремя не оказали помощь маленькому пациенту, держали его, а затем повезли в Бишкек. Когда ребенка доставили в Национальный центр охраны материнства и детства, то там руку пришлось ампутировать.

Кулова также отметила, что уголовное дело по данному случаю возбуждено не было, врачи написали заявление об увольнении и уехали.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что по данному случаю была создана комиссия для проведения служебного расследования. По итогам пообещали дополнительную информацию. По данным пресс-службы ведомства, вопрос находится на контроле у министра здравоохранения Гулнары Баатыровой.



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