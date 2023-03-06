ГКНБ КР: Институтом ГКНБ КР имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева, проведен круглый стол

Бишкек, "Саясат.kg". В данном мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки КР, Военного Института ВС КР, Академии МВД КР.

2 марта 2023 года Институтом профессиональной переподготовки и повышения квалификации ГКНБ КР имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева, проведен круглый стол на тему: «Актуальные вопросы образовательной деятельности высших учебных заведений Кыргызской Республики», приуроченный к 30-летнему юбилею Института ГКНБ КР.

В данном мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки КР, Военного Института ВС КР, Академии МВД КР, а также представители ведущих вузов страны.

В ходе проведения круглого стола, были обсуждены актуальные вопросы о состоянии системы образования, в том числе высшего образования в республике. Также, в ходе мероприятия отмечены новые тренды и направления в сфере образования, которые необходимо внедрять в образовательной системе Кыргызстана такие как использование современных IT-технологий, искусственного интеллекта, внедрение новых методик обучения и другие.

В завершении круглого стола, достигнуты договорённости о сотрудничестве Института ГКНБ Кыргызской Республики в образовательной сфере с участниками круглого стола.