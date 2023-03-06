Заключенный колонии заявил, что сам себя порезал, но суд ему не поверил

Гражданин С.С. решением Октябрьского суда приговорен к девяти годам лишения свободы и распределен в исправительную колонию, расположенную в селе Молдовановка.

Ночью 13 ноября прошлого года С.С. около стадиона на территории учреждения с товарищем по отсидке распивал водку. Слово за слово, поссорились, поругались, С.С. вытащил откуда-то нож и нанес собутыльнику множественные колото-резаные ранения.

Казалось бы – нонсенс: осужденные на большие сроки за тяжкие преступления, в колонии живут припеваючи, спокойно пьют спиртные напитки и имеют при себе холодное оружие! Доподлинно неизвестно, вынес ли Свердловский суд, который рассматривал это уголовное дело, какое-то отдельное решение по факту неисполнения сотрудниками учреждения своих непосредственных обязанностей.

На суде обвиняемый отказался от дачи показаний. А во время предварительного расследования рассказывал следующее: сидели, пили. Потерпевший перепил и стал его оскорблять, в том числе задевая честь и достоинство его матери. Он, С., предупредил приятеля: если, мол, не закроешь рот, я тебя убью. Потерпевший якобы выразил сомнение в его способности убить. Сам якобы принес нож и кинул собутыльнику: "На, убей, если получится!" И добавил: "Если ты этого не сделаешь, то ты сам знаешь кто".

Когда С. бил потерпевшего ножом, тот сначала звал на помощь, потом вдруг попросил сигарету. С., по его словам, поднял истекавшего кровью потерпевшего, усадил на лавочку и пообещал принести курево…

Врачи с трудом вытащили потерпевшего с того света. Он, казалось, не жилец, выкарабкался и даже дал показания в суде. Сообщил, что про ту ночь ничего не помнит, но вполне возможно, что порезал себя сам, поскольку длительное время находился в депрессии…

Суд признал С.С. виновным по всем пунктам и приговорил к десяти годам исправительной колонии строгого режима (частично прибавив неотбытый срок за прошлое преступление).

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