ГКНБ КР: 4 жителя Сузакского района отреклись от экстремисткой идеологии РЭТ «Йакын-Инкар»

Бишкек, "Саясат.kg". Вышеуказанные граждане признали ошибочность выбранного ими религиозного направления

ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским течениям в КР, осуществляется работа по отречению членов РЭТ «Йакын-Инкар».

По результатам проведенных профилактических мероприятий, публично отречены от экстремисткой идеологии граждане КР: М.Ш.С., 1970 г.р., У.Э.Э., 1983 г.р., С.О.М., 1988 г.р., и С.Б.С., 1991 г.р., уроженцы и жители Сузакского района Жалал-Абадской области. Указанные лица ранее были вовлечены в экстремистскую деятельность РЭТ «Йакын-Инкар» и активно пропагандировали экстремистскую идеологию.

Вышеуказанные граждане признали ошибочность выбранного ими религиозного направления и призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭТ «Йакын-Инкар» с заявлением о недопустимости функционирования данной организации на территории КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и пресечению преступной деятельности РЭТ «Йакын-Инкар», а также проведению профилактических мероприятий по недопущению вовлечения новых адептов в ряды запрещенных религиозно-экстремистских организаций.