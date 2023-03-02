Акылбек Жапаров потребовал внедрить Face ID в банках и больницах

В текущем году планируется завершить реализацию уже принятых программ по цифровизации.

Необходимо внедрить биометрическую идентификацию (Face ID) для установления личности граждан не только в государственных органах, но и в банках, нотариальных конторах и больницах. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сказал на совещании в Министерстве цифрового развития.

В пресс-службе кабмина отметили, что в текущем году планируется завершить реализацию уже принятых программ по цифровизации.

"Учитывая необходимость разработки новой программы цифровизации, администрацией президента Кыргызской Республики принято решение о создании экспертного совета с привлечением ряда опытных специалистов в области кибербезопасности, финансовых технологий и цифровой трансформации. Прошу оказать всемерное содействие экспертному совету в разработке новой программы цифровизации", - сказал Жапаров.

Глава кабмина назвал в числе основных задач Министерства цифрового развития в 2023 году завершение Цифрового кодекса и оцифровку архивных документов.

"Доработать Цифровой кодекс до 1 июля текущего года и представить в кабинет министров. Мы рассчитываем, что готовящийся документ устранит все нестыковки в законах и даст новый импульс цифровой экономике. Необходимо обратить внимание на то, что Цифровой кодекс должен быть понятен не только специалистам в узкой области, но и каждому гражданину", - сказал он.

По словам Жапарова, работа Минцифры по открытию новых центров обслуживания населения является "важным направлением в работе", однако необходимо повысить доступность услуг через мобильный телефон, сократив количество посещений центров.

Также отмечается, что в планах ведомства на текущий год - перевод свидетельств о рождении, браке и дипломов об окончании высшего учебного заведения в электронный формат.



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