Суд вынес приговор мужчине, который чуть не зарезал родного племянника

21 декабря прошлого года он чуть не зарезал родного племянника.

Ранее несудимый отец троих детей Б.И. Первомайским районным судом приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 21 декабря прошлого года он чуть не зарезал родного племянника.

В тот вечер Б.И. напился и стал ругать несовершеннолетних сына и дочку. На шум из другой половины дома пришел племянник, чтобы заступиться за двоюродных брата и сестру, и попытался успокоить дядю. Словесная перепалка между ними переросла в драку. Дядя вытащил из кармана складной перочинный нож и ударил племянника…

По показаниям потерпевшего, поздним вечером он услышал шум из-за стены, дома у бабушки. Пошел посмотреть, что случилось. Увидел, что нетрезвый дядя ругается с бабушкой и с детьми. Сделал дяде замечание. Беседа продолжилась на крыльце дома, где дядя попытался его ударить. Племяннику удалось увернуться, уложить дядю на спину и уйти к себе домой.

Через несколько минут снова послышались шум и крики. Племянник опять пошел на шум. Дядя вышел к нему навстречу и ударил в грудь… Потерпевший ножа не заметил и не сразу понял, что произошло. Почувствовал резкую боль в груди, тут подбежала двоюродная сестренка, отняла у родителя нож и принесла шарф, чтобы связать ему руки.

Лишь после этого, когда все успокоилось, племянник поднял кофту и увидел кровоточащую проникающую рану слева. В больнице ему зашили левое легкое.

Подсудимый Б.И. вину свою признал полностью. Рассказал, что из-за зубных протезов всегда на всякий случай носит в кармане перочинный ножик. Поскольку в тот вечер был сильно пьян, плохо себя контролировал и не смог сдержаться.

Экспертиза установила, что, несмотря на значительную степень опьянения, подсудимый был вполне вменяем и отдавал отчет своим действиям.





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