За 13 лет численность населения Кыргызстана выросла на 1,5 миллиона человек

Такие данные приводит Национальный статистический комитет.
За 13 лет, прошедших после переписи 2009 года, численность постоянного населения республики увеличилась на 1 миллион 573,4 тысячи человек, или на 29,3 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.
По результатам, полученным в ходе переписи, численность постоянного населения Кыргызстана на 25 марта 2022 года составила 6 миллионов 936 тысяч человек. В том числе 2 миллиона 408 тысяч человек — городского и 4 миллиона 528 тысячи человек — сельского населения.
С 2009 года численность городского населения выросла на 581 тысячу человек, или на 31,8 процента, сельского — на 992,3 тысячи человек, или на 28,1 процента.
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