ГКНБ КР: Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился со спортсменами, принявшими участие в международных соревнованиях, прошедших в Венгрии

Бишкек, "Саясат.kg". В указанных соревнованиях приняли участие 10 спортсменов из Кыргызстана.
Сегодня, 28 февраля Председатель ГКНБ КР, вице-президент Национальной федерации бокса Камчыбек Ташиев и Президент Федерации бокса Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев встретились со спортсменами, участвовавшими в международных соревнованиях по боксу “Bocskai lstvan Memorial”, который прошел в период с 7 по 12 февраля в городе Дебрецене Венгрия.
В указанных соревнованиях приняли участие 10 спортсменов из Кыргызстана. По итогам соревнований спортсмен Эркин Адилбек уулу завоевал золотую медаль в весе 86 кг. победив в финале Бельгийца Легенаса Идриса. Выступавший в весовой категории 48 кг. Асылбек Аманкул уулу завоевал серебряную медаль.
Камчыбек Ташиев поздравил спортсменов с победой и выразил благодарность заслуженным тренерам боксеров, Тилекмату Энкееву и Акыйкату Абаеву. Он подчеркнул, что работа тренеров была велика в достижении этих результатов.
К.Ташиев также отметил, что государство всегда готово всячески поддерживать спортсменов и призвал их быть сильными и мужественными.
В свою очередь спортсмены и тренеры поблагодарили президента и вице-президента Национальной федерации бокса за поддержку и пообещали впредь высоко нести флаг страны и приложить все усилия для завоевания призовых мест.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!