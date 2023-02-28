ГКНБ КР: Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился со спортсменами, принявшими участие в международных соревнованиях, прошедших в Венгрии

Бишкек, "Саясат.kg". В указанных соревнованиях приняли участие 10 спортсменов из Кыргызстана.

Сегодня, 28 февраля Председатель ГКНБ КР, вице-президент Национальной федерации бокса Камчыбек Ташиев и Президент Федерации бокса Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев встретились со спортсменами, участвовавшими в международных соревнованиях по боксу “Bocskai lstvan Memorial”, который прошел в период с 7 по 12 февраля в городе Дебрецене Венгрия.

В указанных соревнованиях приняли участие 10 спортсменов из Кыргызстана. По итогам соревнований спортсмен Эркин Адилбек уулу завоевал золотую медаль в весе 86 кг. победив в финале Бельгийца Легенаса Идриса. Выступавший в весовой категории 48 кг. Асылбек Аманкул уулу завоевал серебряную медаль.

Камчыбек Ташиев поздравил спортсменов с победой и выразил благодарность заслуженным тренерам боксеров, Тилекмату Энкееву и Акыйкату Абаеву. Он подчеркнул, что работа тренеров была велика в достижении этих результатов.

К.Ташиев также отметил, что государство всегда готово всячески поддерживать спортсменов и призвал их быть сильными и мужественными.

В свою очередь спортсмены и тренеры поблагодарили президента и вице-президента Национальной федерации бокса за поддержку и пообещали впредь высоко нести флаг страны и приложить все усилия для завоевания призовых мест.