ГКНБ: о задержании находящегося в розыске гражданина иностранного государства

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ГКНБ КР проводит необходимые следственные мероприятия.

ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРП, предусмотренного ст.358 ч.1. (незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики) задержан гражданин иностранного государства «С.Х.А.» 1990 г.р.

Задержанный в составе организованной преступной группировки, занимался контрабандой наркотических средств, находился в розыске на территории иностранного государства за совершение тяжкого преступления.

В настоящее время ГКНБ КР проводит необходимые следственные мероприятия.