ГКНБ: о задержании находящегося в розыске гражданина иностранного государства 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ГКНБ КР проводит необходимые следственные мероприятия.
ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРП, предусмотренного ст.358 ч.1. (незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики) задержан гражданин иностранного государства «С.Х.А.» 1990 г.р.
Задержанный в составе организованной преступной группировки, занимался контрабандой наркотических средств, находился в розыске на территории иностранного государства за совершение тяжкого преступления.
В настоящее время ГКНБ КР проводит необходимые следственные мероприятия.
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