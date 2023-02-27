Тройное убийство в Бишкеке. Соседи слышали шум, но не придали ему значения

Глава ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев рассказал подробности тройного убийства, произошедшего в 5-м микрорайоне.
Он отметил, что соседи слышали передвижение мебели, звук падения предметов, крики. Когда девушка выпрыгнула из окна, она ударилась о машину, и сработала сигнализация.
«Соседи не придали этому большого значения и сообщили домкому поздно. Последний, придя с работы, просмотрел видеокамеры и сообщил участковому. Прибыли милиционеры и МЧС, вскрыли квартиру и обнаружили, что в квартире три трупа», — рассказал глава столичной милиции.
В раскрытии преступления помогли записи с видеокамер.
«Было видно, как подозреваемый пытался разбить видеокамеру. Личность его установили. В 4 утра его задержали. Он не сопротивлялся. Молча, под конвоем прибыл в следственную службу Октябрьского района», — сказал Ногойбаев.
Также он добавил, что подозреваемый был кандидатом в депутаты ЖК по Баткенскому округу, вел активную спортивную жизнь. Проводил спортивные мероприятия по единоборствам.
По его словам, во время осмотра места происшествия на столе были обнаружены спиртные напитки.
«Подозреваемый и потерпевшая распивали алкоголь, это также подтвердили результаты экспертизы. Между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в трагедию», — сказал он.
Азамат Ногойбаев призвал жителей столицы обращать внимание на подобные случаи — на шум и крики у соседей и вовремя обращаться в милицию.
Напомним, 16 февраля в одной из квартир в 5-м микрорайоне обнаружили тела женщины и двух ее детей. По факту убийства возбудили уголовное дело. Задержан подозреваемый. Им оказался бывший сотрудник ГКНБ. Задержанного взяли под стражу. Он находится в бишкекском СИЗО-1.
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