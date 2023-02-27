Гала-концерт звезд российского балета "Шедевры мировой классики" отменили

2 марта в Бишкеке должен был пройти гала-концерт звезд российского балета "Шедевры мировой классики".

По независящим от редакции Kaktus.media причинам гала-концерт отменен.

Как сообщает организатор гастролей, все деньги за купленные билеты будут возвращены.

Кто приобрел билеты в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова, пр. Чуй, 253, нужно подойти к кассе филармонии.

Тем, кто купил билеты онлайн через kassir.kg, необходимо обратиться в call-центр и подать заявку на возврат денежных средств.





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