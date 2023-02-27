Не произносите их никогда: семь фраз, убивающих гормоны счастья

Психолог Doctorpiter предлагает посмотреть на счастье через призму нейрофизиологии.

По мнению эксперта, привычка мыслить несчастливо нарушает синтез гормонов в нашем организме. Как следствие, мы фактически забываем, что это такое - умение радоваться жизни.

Если мы посмотрим на счастье через призму нейрофизиологии, то человеку, который давно забыл, что такое получать наслаждение от жизни, просто не хватает серотонина, отмечает психолог Петр Галигабаров.

"Гормон этот заставляет нас сравнивать себя с другими, добиваться статуса, быть круче. Но если, например, с детства человек приучен, что, как ни старайся, ты будешь хуже окружающих, синтез серотонина будет редким праздником. При такой установке человек превращается в белку в колесе. Он не может радоваться мелочам - солнечному дню, вкусной еде, прогулке на природе", - объясняет он.

У человека, который не может почувствовать себя счастливым, скорее всего, есть сложности и с другими гормонами счастья, отмечает эксперт.

Так, окситоцин вырабатывается при взаимодействии с социумом. Проблемы с его синтезом и недостаток счастья будут, если человек верит в идеи и говорит фразы:

- "я не нравлюсь окружающим";

- "люди плохо думают обо мне";

- "лучше не общаться с окружающими, чтобы не огорчаться".

Дофамин толкает нас искать что-то новое, пробовать, открывать, предвкушать, двигаться вперед. Нехватку его будут ощущать те, у кого часто появляются такие мысли:

- "ничего хорошего не будет";

- "я неудачник, и даже пробовать завести новые отношения нет смысла";

- "меня впереди не ждет ничего интересного";

- "мир очень скучный".

"Человек застревает в зоне комфорта как минимум. Оставаясь в привычном, человек начинает испытывать скуку, тревога его нарастает. Поэтому лучше понемногу и постоянно осваивать новые фокусы внимания, действия, навыки", - говорит Петр Галигабаров.

Психолог отмечает, что нередко могут мешать обрести счастье людям и неверные психологические установки - часто они появляются в детстве "благодаря" взрослым.

Так, теряют способность радоваться мелочам в жизни и собственным достижениям, в частности, те, кто уверен, что достоин уважения, только если делает все лучше других, добивается лучших результатов. И в итоге бежит как белка в колесе, не замечая самой жизни.



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