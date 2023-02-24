В Минтрансе рассказали, какие дороги могут стать платными

Отрезки некоторых дорог Кыргызстана станут платными.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.



В ведомстве отмечают, что платными будут не все автомагистрали, а только стратегически важные коридоры:

Бишкек - Нарын - Торугарт;

Ош - Сарыташ - Иркештам;

Ош - Сарыташ - Карамык;

Иркештам - Сарыташ - Карамык.

"Это будет не сильно отражаться на жизни населения, так как сумма налогообложения предусмотрена исключительно из минимальной зарплаты среднестатистического кыргызстанца", - сообщили в министерстве.

В качестве платных дорог Минтранс рассматривает также объездную дорогу в Узгене, северную объездную дорогу Бишкека и в населенных пунктах Чуйской области.

Платными эти дороги станут в том случае, если проекты будут выгодными для населения и государства, добавили в министерстве.



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