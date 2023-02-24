Милиция задержала пранкера, который испугал иностранца

В Бишкеке задержали мужчину за пранк над иностранцем.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.
Ранее в социальных сетях распространилось видео пранка, снятое в одном из подземных переходов столицы. На видео видно, как молодой мужчина пугает иностранца и ведет себя неадекватно.
Данный факт был зарегистрирован в журнале учета информации. Милиция установила личность мужчины и доставила его в следственную службу. По результатам проверки будет дана юридическая оценка.
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