Милиция задержала пранкера, который испугал иностранца

В Бишкеке задержали мужчину за пранк над иностранцем.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

Ранее в социальных сетях распространилось видео пранка, снятое в одном из подземных переходов столицы. На видео видно, как молодой мужчина пугает иностранца и ведет себя неадекватно.

Данный факт был зарегистрирован в журнале учета информации. Милиция установила личность мужчины и доставила его в следственную службу. По результатам проверки будет дана юридическая оценка.





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