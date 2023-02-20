Мужчина с инвалидностью сообщил, что водитель не открыл откидной пандус. Реакция мэрии

17 февраля в Call-центр Kaktus.media обратился горожанин с жалобой на водителя троллейбуса.
По словам мужчины, у него инвалидность, и водитель, видя, что он в инвалидной коляске, и слыша просьбу спустить откидной пандус, не стал этого делать.
"16 февраля примерно в 16:00 на остановке у ЦУМа по пр. Чуй в западном направлении меня проигнорировал водитель троллейбуса №8, бортовой номер 1855. У меня есть инвалидность, я - пользователь инвалидной коляски. На мою просьбу открыть откидной пандус водитель сказал, что откидной пандус не работает и что в этом потоке транспорта он не сможет открыть его. И уехал. Считаю данный факт прямой дискриминацией по признаку инвалидности, что нарушает ряд существующих законов КР. Прошу компетентные органы принять самые строгие меры. Сколько уже можно терпеть? В суд подавать? Столько про это говорим, а на деле толку ноль", - возмущается он.
После публикации, 20 февраля, пресс-служба мэрии Бишкека сообщила со ссылкой на МП "Бишкекское троллейбусное управление", что водителю троллейбуса №1855 Э. Мамытову по итогам заседания комиссии объявили выговор. Кроме этого, его "лишили премии на 100% за низкую культуру обслуживания".
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