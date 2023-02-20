В Чикаго кыргызстанцы провели флешмоб, посвященный кыргызскому языку

В Чикаго кыргызстанцы провели флешмоб «Эне тили болбосо аты аталбайт улуттун», посвященный кыргызскому языку.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По его данным, организаторами выступили Генеральное консульство КР и общественный центр Kyrgyz community center.
Флешмоб включал в себя пересказ эпоса «Манас», «кыргыз көчү», «бешик ыры», танец «кара жорго», игры «топ таш» и «чүкө», а также другие национальные традиции и обычаи кыргызского народа.
Отметим, решением ЮНЕСКО в 1999 году 21 февраля утверждено Международным днем родного языка. С 21 января по 21 февраля в Кыргызстане объявлен месячник, посвященный кыргызскому языку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/258889/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!