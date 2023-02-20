В Чикаго кыргызстанцы провели флешмоб, посвященный кыргызскому языку

В Чикаго кыргызстанцы провели флешмоб «Эне тили болбосо аты аталбайт улуттун», посвященный кыргызскому языку.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По его данным, организаторами выступили Генеральное консульство КР и общественный центр Kyrgyz community center.

Флешмоб включал в себя пересказ эпоса «Манас», «кыргыз көчү», «бешик ыры», танец «кара жорго», игры «топ таш» и «чүкө», а также другие национальные традиции и обычаи кыргызского народа.

Отметим, решением ЮНЕСКО в 1999 году 21 февраля утверждено Международным днем родного языка. С 21 января по 21 февраля в Кыргызстане объявлен месячник, посвященный кыргызскому языку.





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