На психологов в школах денег нет. Цена вопроса — 406,6 миллиона сомов

Более 400 миллионов сомов необходимо найти, чтобы в школах работал штатный психолог.
Об этом сообщает депутат парламента Дастан Бекешев.
По его словам, это самый минимальный расчет. «Социально-экономических проблем становится больше, много детей остаются без родительского попечения, а у нас нет денег на психологов. Они могли бы изучать поведение детей, помогать справляться с некоторыми трудностями», — считает нардеп.
В ответе Министерства образования и науки Дастану Бекешеву отмечено, что в примерных типовых штатах школ не предусмотрена должность школьного психолога. Она есть только в типовых штатах детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и с дефектами умственного и физического развития.
В школах Бишкека штаты психологов финансируются за счет местного бюджета.
На 1 января 2023 года из 104 школ Бишкека в 83 работают психологи, в 16 есть вакансии, в 5 такие специалисты не предусмотрены.
«Чтобы приравнять рабочую нагрузку психологов (40 часов в неделю) к учебной нагрузке учителей (27 часов), необходимо ввести в учебные планы предмет по психологии для учащихся. При этом нужно взвесить необходимость введения такого предмета и провести апробацию в отдельных школах. Ежегодно Минобразования поднимает вопрос о введении штатов психологов для всех школ, однако в связи с ограниченностью бюджетных средств не решается. Для этого в год необходимо 406,6 миллиона сомов», — сообщили в МОиН КР.
Готовят таких специалистов 14 вузов в республике, в том числе на грантовой основе. Годовой выпуск — 425 человек.
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