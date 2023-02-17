Милиция рассказала, кем по телефону представляются мошенники

В связи с чем правоохранительные органы просят быть бдительными.

Телефонные мошенники могут представляться сотрудниками сотовых операторов, служб безопасности банков, родственниками или сотрудниками правоохранительных органов, сообщили 17 февраля в пресс-службе УВД Свердловского района.

По данным милиции, преступники, используя доверчивать граждан, могут получить личную информацию. Вплоть до паролей банковских карточек.

В связи с чем правоохранительные органы просят быть бдительными.

АКИпресс