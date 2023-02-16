Учитель, пригрозившая отчислить мальчика из школы, получила выговор

В Министерстве образования и науки прокомментировали случай в гимназии № 5 имени Бабажана Айтматова Кадамджайского района Баткенской области.
«Классный руководитель А.З. попрекала ученика 4-го класса, который принес щенка, и вызвала социального педагога. Она предупредила, чтобы такое больше не повторилось, и повела мальчика к директору, а после отвела его мыть руки и впустила в класс. За допущенный случай директору школы и социальному педагогу вынесено предупреждение, а педагогу, которая сняла видео и грубо отнеслась к ученику, вынесен строгий выговор. Проводится разъяснительная работа. В настоящее время районная администрация проводит разбирательство по этому происшествию», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, на видео учитель, обнаружив собаку в классе, начинает кричать на ребенка и выяснять, кто и зачем принес животное в школу. Затем в присутствии социального педагога и директора грозилась отчислить мальчика из учебного заведения.
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